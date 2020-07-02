HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 22,8 milyar lira artarak 3 trilyon 149,4 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
02.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:26

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 22,8 milyar lira artarak 3 trilyon 149,4 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 26 Haziran ile biten haftada 22 milyar 835 milyon 445 bin lira artarak 3 trilyon 126 milyar 532 milyon 497 bin liradan 3 trilyon 149 milyar 367 milyon 942 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,25 artışla 1 trilyon 521 milyar 704 milyon 689 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,23 yükselişle 1 trilyon 522 milyar 946 milyon 679 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 507 milyon dolar artarak 230 milyar 600 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 202 milyar 213 milyon dolar olurken, bunun 121 milyar 659 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 80 milyar 554 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 2,21 artarak 551 milyar 576 milyon 725 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,58 yükselerek 519 milyar 67 milyon 375 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 2,77 artışla 152 milyar 585 milyon 727 bin liraya yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 212 milyar 115 milyon 634 bin lirası konut, 5 milyar 596 milyon 469 bin lirası taşıt ve 333 milyar 864 milyon 622 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 26 Haziran ile biten haftada 26 milyar 365 milyon 618 bin lira artarak 3 trilyon 141 milyar 42 milyon 957 bin liraya ulaştı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,34 artış gösterdi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu Ekonomi
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuk öldürülen dedesinin göğsüne oturdu
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Ekonomi
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor Ekonomi
Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı Ekonomi
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Ekonomi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu Ekonomi
Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan...
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Bakan Koca salgında örnek olan 5 ilimizi açıklamıştı! İşte kentlerin koronavirüs yoğunluk haritası
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Ahmet Bulut'tan Arda Turan transferi için çarpıcı açıklama: Yurt dışından 1-2 kulüple görüşüyoruz
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
Kadın yolcu, maskesini çıkarınca ortalık karıştı! Metroyu durdurmak zorunda kaldılar
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Avrupalı uçak üreticisi Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Avrupalı uçak üreticisi Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Sıla Gençoğlu'ndan Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'a destek
Sıla Gençoğlu'ndan Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'a destek
Muharrem İnce, CHP Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olmayı düşünmüyor
Muharrem İnce, CHP Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olmayı düşünmüyor
Danimarka Kupası finali, taraftarların sosyal mesafeye uymaması nedeniyle 14 dakika durdu
Danimarka Kupası finali, taraftarların sosyal mesafeye uymaması nedeniyle 14 dakika durdu
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
Diyarbakır'da esnaf, maske takmayanlara tepki gösterdi: Cinayet işlemiş gibi görüyorum
6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, ameliyatının 16. gününde sahaya indi
6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, ameliyatının 16. gününde sahaya indi
İngiliz ekibi Wigan Athletic, iflasın eşiğine geldi
İngiliz ekibi Wigan Athletic, iflasın eşiğine geldi
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüste daha kötüsünün olacağını düşünmüyorum
Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüste daha kötüsünün olacağını düşünmüyorum
Türkiye'yi yasa boğan Minik İkranur'un ölümünün araştırılması için özel ekip kuruldu
Türkiye'yi yasa boğan Minik İkranur'un ölümünün araştırılması için özel ekip kuruldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Tunç Soyer Saruhan Oluç Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Sibel Can Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Bülent Uygun Rıza Çalımbay Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Temmuz Ankara Hakaret Ak Parti
Şu an buradasınız: Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 15:52:52. #1.15#
title