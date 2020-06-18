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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 46,8 milyar lira artarak 3 trilyon 102,1 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
18.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:20

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 46,8 milyar lira artarak 3 trilyon 102,1 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 12 Haziran ile biten haftada 46 milyar 888 milyon 533 bin lira artarak 3 trilyon 55 milyar 246 milyon 963 bin liradan, 3 trilyon 102 milyar 135 milyon 496 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,28 artışla 1 trilyon 480 milyar 430 milyon 680 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,61 yükselişle 1 trilyon 514 milyar 648 milyon 774 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyon dolar azalarak 231 milyar 403 milyon dolara geriledi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 202 milyar 907 milyon dolar olurken, bunun 121 milyar 614 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 81 milyar 293 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

Taksitli ticari krediler arttı

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 1,78 artarak 530 milyar 841 milyon 449 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,58 yükselerek 513 milyar 335 milyon 324 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 2,79 artışla 146 milyar 879 milyon 235 bin liraya yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 198 milyar 963 milyon 395 bin lirası konut, 5 milyar 127 milyon 524 bin lirası taşıt ve 326 milyar 750 milyon 530 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 12 Haziran ile biten haftada 30 milyar 132 milyon 508 bin lira artarak 3 trilyon 97 milyar 401 milyon 922 bin liraya ulaştı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26,48 artış gösterdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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