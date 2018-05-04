Bankacılık Sektörünün Mevduatı Arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 27 Nisan ile biten haftada 26 milyar 720 milyon 23 bin lira artarak 1 trilyon 874 milyar 10 milyon 969 bin liraya çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 27 Nisan ile biten haftada 26 milyar 720 milyon 23 bin lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 874 milyar 10 milyon 969 bin liraya çıkan bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,45 artış kaydedildi.



Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1 artışla 1 trilyon 3 milyar 645 milyon 712 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 1,15 yükselişle 765 milyar 30 milyon 584 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 476 milyon dolar artarak 203 milyar 843 milyon dolara çıktı. Bunun 189 milyar 873 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 970 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 155 milyar 349 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 6 milyar 779 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 19 milyar 346 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların ise 8 milyar 399 milyon dolar oldu.

Taksitli ticari krediler yükseldi

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,29 artışla 392 milyar 160 milyon 799 bin liraya, taksitli ticari krediler yüzde 0,01 artışla 347 milyar 231 milyon 677 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 1,53 artarak 117 milyar 609 milyon 385 bin liraya çıktı.



Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 180 milyar 633 milyon 658 bin lirası konut, 6 milyar 165 milyon 54 bin lirası taşıt ve 205 milyar 362 milyon 87 bin lirası diğer kredilerden oluştu.



Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 27 Nisan ile biten haftada 12 milyar 394 milyon 795 bin lira artarak 2 trilyon 177 milyar 566 milyon 546 bin liraya çıktı.



Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,34 artış gösterdi.