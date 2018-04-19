Bankacılık Sektörünün Mevduatı Arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 13 Nisan ile biten haftada 32 milyar 473 milyon 509 bin lira artarak 1 trilyon 861 milyar 2 milyon 693 bin liraya yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 13 Nisan ile biten haftada 32 milyar 473 milyon 509 bin lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 861 milyar 2 milyon 693 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,78 artış kaydedildi.



Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,84 artışla 18 milyar 30 milyon 886 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 3,36 yükselişle 769 milyar 985 milyon 891 bin lira oldu.



Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 969 milyon dolar azalarak 201 milyar 482 milyon dolara geriledi. Bunun 188 milyar 72 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 410 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.



Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 154 milyar 48 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 6 milyar 357 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 19 milyar 628 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların ise 8 milyar 39 milyon dolar oldu.



Taksitli ticari krediler yükseldi



Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,43 artışla 391 milyar 822 milyon 247 bin lira, taksitli ticari krediler de yüzde 0,48 yükselişle 347 milyar 209 milyon 188 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,65 artarak 116 milyar 885 milyon 634 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 180 milyar 697 milyon 24 bin lirası konut, 6 milyar 183 milyon 752 bin lirası taşıt ve 204 milyar 944 milyon 471 bin lirası diğer kredilerden oluştu.



Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 13 Nisan ile biten haftada 19 milyar 736 milyon 934 bin lira artarak 2 trilyon 171 milyar 534 milyon 429 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,14 artış gösterdi.