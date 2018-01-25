Bankacılık Sektörünün Mevduatı Arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 19 Ocak ile biten haftada 1 milyar 701,9 milyon lira artarak 1 trilyon 747 milyar 28 milyon 867 bin liraya yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 19 Ocak ile biten haftada 1 milyar 701,9 milyon lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 747 milyar 28 milyon 867 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,10 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,79 azalışla 941 milyar 419 milyon 625 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,94 yükselişle 716 milyar 638 milyon 735 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan yabancı para (YP) mevduatı ise geçen hafta 2 milyar 120 milyon dolar artarak 205 milyar 109 milyon dolara çıktı. Bunun 191 milyar 756 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 353 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 156 milyar 473 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 8 milyar 394 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin 19 milyar 402 milyon ve yurt dışında yerleşik bankaların ise 7 milyar 487 milyon dolar oldu.



Taksitli ticari krediler yükseldi

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,30 azalışla 380 milyar 992 milyon 848 bin lira, taksitli ticari krediler ise yüzde 0,03 yükselişle 336 milyar 730 milyon 395 bin lira oldu.



Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi ise yüzde 0,89 azalarak 112 milyar 222 milyon 332 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 178 milyar 583 milyon 431 bin lirası konut, 6 milyar 201 milyon 387 bin lirası taşıt ve 196 milyar 208 milyon 30 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 19 Ocak ile biten haftada 7 milyar 390 milyon 815 bin lira artarak 2 trilyon 51 milyar 355 milyon 474 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,75 artış gösterdi.