Bankacılık Sektörünün Mevduatı Arttı

Bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 Eylül ile biten haftada 3 milyar 718 milyon 475 bin lira artarak 1 trilyon 610 milyar 568 milyon 788 bin liraya yükseldi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.



Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalar arası dahil) 8 Eylül ile biten haftada 3 milyar 718 milyon 475 bin liralık artış kaydedildi. Söz konusu haftada 1 trilyon 610 milyar 568 milyon 788 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,23 arttı.



Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,14 artışla 887 milyar 866 milyon 160 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,06 düşüşle 641 milyar 475 milyon 668 bin lira oldu.



Yıllık bazda bakıldığında, 8 Eylül ile biten haftada bankalardaki TL cinsi mevduatta yüzde 11,19 ve yabancı para mevduatta yüzde 31,58 artış kaydedildi.



Söz konusu dönemde, yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam TL mevduatı yüzde 0,21 yükselişle 818 milyar 933 milyon 739 bin liraya çıktı. Yurt içi yerleşiklerin mevduat bankalarındaki toplam YP mevduatı ise bir haftada yüzde 0,04 azalarak 535 milyar 58 milyon 319 bin liraya geriledi.



Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri arttı



Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,39 artışla 364 milyar 126 milyon 328 bin lira, taksitli ticari krediler ise yüzde 0,28 azalışla 321 milyar 927 milyon 519 bin lira oldu. Kredi kartı harcama tutarı ise yüzde 2,48 düşerek 107 milyar 247 milyon 869 bin liraya geriledi.



Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 172 milyar 282 milyon 241 bin lirası konut, 5 milyar 812 milyon 347 bin lirası taşıt ve 186 milyar 31 milyon 740 bin lirası diğer kredilerden oluştu.



Geçen yılın aynı dönemine göre mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 20,15, taksitli ticari krediler yüzde 68,36 ve kredi kartı harcama tutarı da yüzde 8,64 arttı.



Kredi kartı harcama tutarının 50 milyar 874 milyon 816 bin lirası taksitli, 56 milyar 373 milyon 53 bin lirası taksitsiz gerçekleşti.



Kredi hacmi azaldı



Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 8 Eylül ile biten haftada 11 milyar 150 milyon 630 bin lira azaldı.



Böylece söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 907 milyar 50 milyon 996 bin liradan 1 trilyon 895 milyar 900 milyon 366 bin liraya geriledi. Toplam kredi hacmi bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,58 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 21,86 artış kaydetti.



Verilen kredilerin 1 trilyon 855 milyar 37 milyon 721 bin lirası mali olmayan kesime, 40 milyar 862 milyon 645 bin lirası da mali kesime kullandırıldı.



Dönemler itibarıyla toplam kredi hacmi ve toplam mevduat şöyle:





Tarih Toplam kredi hacmi (Bin TL) Toplam mevduat (Bin TL) 29.01.2016 1.462.789.790 1.258.974.840 26.02.2016 1.474.594.121 1.279.441.104 25.03.2016 1.468.915.369 1.288.647.084 29.04.2016 1.484.170.580 1.288.438.548 27.05.2016 1.518.355.284 1.320.095.429 24.06.2016 1.522.248.065 1.327.349.789 29.07.2016 1.545.761.251 1.335.183.830 26.08.2016 1.551.697.474 1.354.228.937 30.09.2016 1.573.138.811 1.352.997.267 28.10.2016 1.592.377.343 1.378.096.664 25.11.2016 1.649.953.804 1.436.515.549 30.12.2016 1.686.908.873 1.472.896.004



27.01.2017 1.764.908.970 1.537.716.959 24.02.2017 1.724.170.526 1.491.217.073



31.03.2017 1.782.745.072 1.536.453.863



28.04.2017 1.809.584.468 1.566.955.748



26.05.2017 1.845.264.232 1.597.283.384 30.06.2017 1.869.898.793 1.602.721.368 28.07.2017 1.889.598.561 1.608.143.270 31.08.2017 1.907.050.996 1.606.850.313 08.09.2017 1.895.900.366 1.610.568.788