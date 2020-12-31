Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

31.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 31.12.2020 16:16
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 15 milyar 317 milyon lira azalarak 3 trilyon 593 milyar 597 milyon liraya indi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 15 milyar 317 milyon lira azalarak 3 trilyon 593 milyar 597 milyon liraya indi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 25 Aralık ile biten haftada 15 milyar 317 milyon lira düşüş gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 608 milyar 914 milyon liradan 3 trilyon 593 milyar 597 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 37 milyar 990 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 1,1 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 490 milyar 407 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 25 Aralık ile biten haftada 1 milyar 89 milyon lira artarak 674 milyar 897 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 278 milyar 405 milyon lirası konut, 11 milyar 585 milyon lirası taşıt ve 384 milyar 906 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 331 milyon lira azalarak 591 milyar 230 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 artarak 141 milyar 399 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 63 milyar 319 milyon lirası taksitli, 78 milyar 80 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 953 milyon lira azalarak 150 milyar 277 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 109 milyar 955 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 3 milyar 611 milyon lira artarak 763 milyar 355 milyon lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Çağla Şıkel Demet Akalın Burak Özçivit Kenan İmirzalıoğlu
Spor Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Bahattin Şimşek Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Türk Yılbaşı Futbolcu Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 16:25:31. #1.15#
title