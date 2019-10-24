Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

24.10.2019 14:42

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 3 milyar 162 milyon lira azalarak 2 trilyon 563 milyar 203 milyon lira oldu.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 18 Ekim ile biten haftada 3 milyar 162 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 566 milyar 365 milyon liradan 2 trilyon 563 milyar 203 milyon liraya düştü.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 1 milyar 710 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 435 milyar 329 milyon lira oldu.



Tüketici kredileri 431 milyar liraya çıktı



Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 18 Ekim ile biten haftada 1 milyar 718 milyon lira artarak 430 milyar 940 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 189 milyar 872 milyon lirası konut, 5 milyar 966 milyon lirası taşıt ve 235 milyar 100 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 425 milyon lira azalarak 383 milyar 984 milyon liraya düştü.



Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,9 azalarak 110 milyar 868 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 50 milyar 886 milyon lirası taksitli, 59 milyar 981 milyon lirası taksitsiz oldu.



Yasal öz kaynaklar arttı



BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Ekim itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 artarak 137 milyar 120 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 88 milyar 664 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.



Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 2 milyar 363 milyon lira artarak 592 milyar 540 milyon liraya yükseldi.

Kaynak: AA