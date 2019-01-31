Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Azaldı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 13 milyar 693 milyon lira azalarak 2 trilyon 373 milyar 960 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 25 Ocak ile biten haftada 13 milyar 693 milyon lira düştü. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 387 milyar 653 milyon liradan 2 trilyon 373 milyar 960 milyon liraya indi.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 5 milyar 374 milyon lira artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,3 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 70 milyar 369 milyon lira oldu.



Tüketici kredileri azaldı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 25 Ocak ile biten haftada 98 milyon lira azalarak 395 milyar 668 milyon liraya düştü. Söz konusu kredilerin 186 milyar 145 milyon lirası konut, 6 milyar 381 milyon lirası taşıt ve 203 milyar 142 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 177 milyon artarak 354 milyar 634 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,27 azalarak 100 milyar 798 milyon liraya geriledi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 841 milyon lirası taksitli, 57 milyar 956 milyon lira taksitsiz oldu.

Kaynak: AA