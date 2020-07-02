Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı mı? Bankacılık sektörünün kredi hacminde nasıl bir değişim oldu?
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı mı? Bankacılık sektörünün kredi hacminde nasıl bir değişim oldu?

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, değişim gösterdi. Peki, Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı mı? İşte raporun detayları…

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı mı? Bankacılık sektörünün kredi hacminde nasıl bir değişim oldu?
02.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:31

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi değişim yaşandı. Peki, bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı mı? Bankacılık sektörünün kredi hacminde nasıl bir değişim oldu?

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ ARTTI MI?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 26 Haziran ile biten haftada 26 milyar 280 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 220 milyar 793 milyon liradan 3 trilyon 247 milyar 74 milyon liraya yükseldi. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 22 milyar 488 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 70 milyar 510 milyon lira oldu.

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 26 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,7 azalışla 149 milyar 255 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 105 milyar 932 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 110 milyon lira artarak 705 milyar 985 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELDİ

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 26 Haziran ile biten haftada 13 milyar 123 milyon lira artarak 578 milyar 24 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 230 milyar 882 milyon lirası konut, 8 milyar 343 milyon lirası taşıt ve 338 milyar 798 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 158 milyon lira artarak 547 milyar 420 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 3 artışla 113 milyar 16 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 48 milyar 585 milyon lirası taksitli, 64 milyar 431 milyon lirası taksitsiz oldu.

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