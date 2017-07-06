Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 16 milyar 322 milyon lira artarak 1 trilyon 951 milyar 679 milyon liraya yükseldi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 30 Haziran ile biten haftada 16 milyar 322 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 1 trilyon 935 milyar 357 milyon liradan 1 trilyon 951 milyar 679 milyon liraya ulaştı.



Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 52 milyar 415 milyon liraya, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 800 milyar 140 milyon liraya çıktı.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) 30 Haziran ile biten haftada 4 milyar 184 milyon liralık düşüş yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,24 düşen bankacılık sektörü toplam mevduatı 1 trilyon 676 milyar 19 milyon liraya geriledi.



Tüketici kredileri



Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 30 Haziran ile biten haftada 770 milyon lira artarak 367 milyar 707 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 180 milyar 652 milyon lirası konut, 6 milyar 619 milyon lirası taşıt ve 180 milyar 437 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 777 milyon lira artarak 334 milyar 144 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,18 artarak 83 milyar 941 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 38 milyar 459 milyon lirası taksitli, 45 milyar 482 milyon lirası taksitsiz oldu.



Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar 30 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 3,1 artarak 13 milyar 143 milyon liraya tırmandı.



Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,23 artışla 380 milyar 262 milyon liradan 381 milyar 162 milyon liraya yükseldi.