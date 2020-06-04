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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 25 milyar 132 milyon lira artarak 3 trilyon 157 milyar 163 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı
04.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:13

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 25 milyar 132 milyon lira artarak 3 trilyon 157 milyar 163 milyon liraya çıktı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 29 Mayıs ile biten haftada 25 milyar 132 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 132 milyar 31 milyon liradan 3 trilyon 157 milyar 163 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 3 milyar 615 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 970 milyar 222 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri yükseldi

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 29 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 186 milyon lira artarak 541 milyar 251 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 211 milyar 265 milyon lirası konut, 7 milyar 148 milyon lirası taşıt ve 322 milyar 838 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 831 milyon lira artarak 533 milyar 200 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,3 artışla 104 milyar 636 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 728 milyon lirası taksitli, 60 milyar 908 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 29 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,1 artışla 150 milyar 661 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 105 milyar 250 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 4 milyar 569 milyon lira artarak 674 milyar 575 milyon lira oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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