Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 27 milyar 202 milyon lira artarak 2 trilyon 309 milyar 759 milyon liraya yükseldi.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 4 Mayıs ile biten haftada 27 milyar 202 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 282 milyar 557 milyon liradan 2 trilyon 309 milyar 759 milyon liraya çıktı.



Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 65 milyar 585 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 115 milyar 382 milyon lira oldu.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 9 milyar 247 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,47 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 964 milyar 286 milyon liraya çıktı.



Tüketici kredileri arttı



Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 4 Mayıs ile biten haftada 736 milyon lira artarak 410 milyar 532 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 194 milyar 319 milyon lirası konut, 7 milyar 286 milyon lirası taşıt ve 208 milyar 927 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 153 milyon lira artarak 370 milyar 655 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,63 artışla 92 milyar 101 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 626 milyon lirası taksitli, 50 milyar 475 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 4 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,94 azalarak 16 milyar 786 milyon liraya geriledi.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,08 artışla 436 milyar 847 milyon liradan 437 milyar 214 milyon liraya yükseldi.