Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 21 milyar 61 milyon lira artarak 2 trilyon 258 milyar 485 milyon liraya çıktı.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 6 Nisan ile biten haftada 21 milyar 61 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 237 milyar 424 milyon liradan 2 trilyon 258 milyar 485 milyon liraya yükseldi.



Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 63 milyar 950 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 68 milyar 219 milyon lira oldu.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 28 milyar 550 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,52 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 907 milyar 318 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri arttı



Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 6 Nisan ile biten haftada 403 milyon lira artarak 407 milyar 730 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 193 milyar 911 milyon lirası konut, 7 milyar 247 milyon lirası taşıt ve 206 milyar 573 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 247 milyon lira artarak 366 milyar 61 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,02 azalışla 90 milyar 347 milyon liraya geriledi.



Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 249 milyon lirası taksitli, 49 milyar 99 milyon lirası taksitsiz oldu. Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 6 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,21 azalarak 16 milyar 836 milyon liraya geriledi.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,12 azalışla 431 milyar 80 milyon liradan 430 milyar 559 milyon liraya düştü.