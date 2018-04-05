Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 12 milyar 90 milyon lira artarak 2 trilyon 237 milyar 424 milyon liraya çıktı.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 30 Mart ile biten haftada 12 milyar 90 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 225 milyar 334 milyon liradan 2 trilyon 237 milyar 424 milyon liraya yükseldi.



Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 63 milyar 84 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 49 milyar 691 milyon lira oldu.



Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 9 milyar 297 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 0,49 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 878 milyar 768 milyon liraya geriledi.

Tüketici kredileri arttı



Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 30 Mart ile biten haftada 2 milyar 281 milyon lira artarak 407 milyar 327 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 193 milyar 675 milyon lirası konut, 7 milyar 232 milyon lirası taşıt ve 206 milyar 419 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 157 milyon lira artarak 364 milyar 814 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,45 artışla 90 milyar 368 milyon liraya yükseldi.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 40 milyar 863 milyon lirası taksitli, 49 milyar 504 milyon lirası taksitsiz oldu. Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 30 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,38 artarak 16 milyar 871 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,32 artışla 429 milyar 725 milyon liradan 431 milyar 80 milyon liraya yükseldi.