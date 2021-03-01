Bankacılık sektörünün aktifleri 6 trilyon lira oldu
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Bankacılık sektörünün aktifleri 6 trilyon lira oldu

01.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 01.03.2021 14:28
Bankacılık sektörünün aktifleri 6 trilyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ocak itibarıyla 2020 yılı sonuna kıyasla yüzde 1 azalarak 6 trilyon 44 milyar 937 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ocak itibarıyla 2020 yılı sonuna kıyasla yüzde 1 azalarak 6 trilyon 44 milyar 937 milyon liraya geriledi.

BDDK tarafından, ocak ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Buna göre, ocakta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 44 milyar 937 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 61 milyar 479 milyon lira azalış kaydetti.

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 554 milyar 598 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 14 milyar 566 milyon lira oldu.

Geçen yılın sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 1, krediler toplamı yüzde 0,6 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 0,8 geriledi.

Ocakta kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 4,08 olarak kayıtlara geçti.

Sektörün net karı 4 milyar 341 milyon lira oldu

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ocakta, 2020 sonuna göre yüzde 1,1 azalarak 3 trilyon 418 milyar 592 milyon liraya düştü.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 0,9 artışla 604 milyar 717 milyon liraya çıktı. Sektörün ocak sonu itibarıyla dönem net karı 4 milyar 341 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,37 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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