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Bankacılık sektörünün aktifleri 6,8 trilyon lira oldu

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Bankacılık sektörünün aktifleri 6,8 trilyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ağustos itibarıyla 2020 sonuna kıyasla yüzde 11,4 artarak 6 trilyon 799,9 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ağustos itibarıyla 2020 sonuna kıyasla yüzde 11,4 artarak 6 trilyon 799,9 milyar liraya yükseldi.

BDDK tarafından, ağustos ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Buna göre, ağustosta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 799 milyar 921 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 693 milyar 480 milyon lira artış kaydetti.

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 910 milyar 20 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 152 milyar 241 milyon lira oldu.

Geçen yılın sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 11,4, krediler toplamı yüzde 9,3 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 12,7 yükseldi.

Mayısta kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,67 olarak kayıtlara geçti.

Sektörün net karı 48 milyar 457 milyon lira oldu

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ağustosta, 2020 sonuna göre yüzde 13,2 artarak 3 trilyon 911 milyar 751 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 8 artışla 647 milyar 845 milyon liraya çıktı. Sektörün ağustos sonu itibarıyla dönem net karı 48 milyar 457 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,26 seviyesinde gerçekleşti.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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