Bankacılık sektörünün aktifleri 6,5 trilyon lira oldu
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Bankacılık sektörünün aktifleri 6,5 trilyon lira oldu

Bankacılık sektörünün aktifleri 6,5 trilyon lira oldu
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü mart itibarıyla 2020 sonuna kıyasla yüzde 6,3 artarak 6 trilyon 488,3 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü mart itibarıyla 2020 sonuna kıyasla yüzde 6,3 artarak 6 trilyon 488,3 milyar liraya yükseldi.

BDDK tarafından, mart ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Buna göre, martta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 488 milyar 253 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 381 milyar 811 milyon lira artış kaydetti.

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 777 milyar 276 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 78 milyar 120 milyon lira oldu.

Geçen yılın sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 6,3, krediler toplamı yüzde 5,6 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 5,4 yükseldi.

Martta kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,79 olarak kayıtlara geçti.

Sektörün net karı 16 milyar 6 milyon lira oldu

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, martta, 2020 sonuna göre yüzde 5,4 artarak 3 trilyon 642 milyar 921 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 0,7 artışla 603 milyar 887 milyon liraya çıktı. Sektörün mart sonu itibarıyla dönem net karı 16 milyar 6 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,99 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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