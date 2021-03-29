Bankacılık sektörünün aktifleri 6,1 trilyon lira oldu
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Bankacılık sektörünün aktifleri 6,1 trilyon lira oldu

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Bankacılık sektörünün aktifleri 6,1 trilyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü şubat itibarıyla 2020 yılı sonuna kıyasla yüzde 2,2 milyar lira artarak 6 trilyon 108,6 milyar lira yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü şubat itibarıyla 2020 yılı sonuna kıyasla yüzde 2,2 milyar lira artarak 6 trilyon 108,6 milyar lira yükseldi.

BDDK tarafından, şubat ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Buna göre, şubatta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 108 milyar 595 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 2 milyar 179 milyon lira artış kaydetti.

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 598 milyar 987 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 38 milyar 654 milyon lira oldu.

Geçen yılın sonuna göre krediler toplamı yüzde 0,6 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 1,6 yükseldi.

Şubatta kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 4,02 olarak kayıtlara geçti.

Sektörün net karı 9 milyar 223 milyon lira oldu

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, şubatta, 2020 sonuna göre yüzde 0,1 azalarak 3 trilyon 451 milyar 502 milyon liraya düştü.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 2,2 artışla 612 milyar 536 milyon liraya çıktı. Sektörün şubat sonu itibarıyla dönem net karı 9 milyar 223 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,17 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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