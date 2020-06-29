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Bankacılık sektörünün aktifleri 5,3 trilyon liraya yaklaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü mayıs sonu itibarıyla 2019 sonuna göre yüzde 17,6 artışla 5 trilyon 282 milyar 890 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün aktifleri 5,3 trilyon liraya yaklaştı
29.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:57

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü mayıs sonu itibarıyla 2019 sonuna göre yüzde 17,6 artışla 5 trilyon 282 milyar 890 milyon lira oldu.

BDDK tarafından, mayıs ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Rapora göre, mayıs sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 5 trilyon 282 milyar 890 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 792 milyar 73 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 161 milyar 718 milyon lira, menkul değerler 910 milyar 758 milyon lira oldu.

2019 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 17,6, krediler toplamı yüzde 19, menkul değerler toplamı da yüzde 37,8 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,54 oldu.

Sektörün net karı 27 milyar 328 milyon lira oldu

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2019 sonuna göre yüzde 15,9 artışla 2 trilyon 974 milyar 200 milyon liraya yükseldi.

2019 sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 11 artışla 546 milyar 248 milyon lira olurken, mayıs itibarıyla sektörün dönem net karı 27 milyar 328 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 19,44 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Manşet

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