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Bankacılık sektörünün aktifleri 4,8 trilyon lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü mart sonu itibarıyla 2019 sonuna göre yüzde 8,5 artışla 4 trilyon 873 milyar 4 milyon lira oldu.

Bankacılık sektörünün aktifleri 4,8 trilyon lirayı aştı
30.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:48

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü mart sonu itibarıyla 2019 sonuna göre yüzde 8,5 artışla 4 trilyon 873 milyar 4 milyon lira oldu.

BDDK tarafından, mart ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Rapora göre, mart sonunda Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4 trilyon 873 milyar 4 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 382 milyar 187 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde, en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 896 milyar 521 milyon lira, menkul değerler 748 milyar 419 milyon lira oldu.

2019 sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 8,5, krediler toplamı yüzde 9,1, menkul değerler toplamı da yüzde 13,2 arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 4,96 oldu.

Sektörün net karı 15 milyar 794 milyon lira oldu

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2019 sonuna göre yüzde 8,9 artışla 2 trilyon 796 milyar 185 milyon liraya yükseldi.

2019 sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 1,6 artışla 500 milyar 170 milyon lira olurken, mart itibarıyla sektörün dönem net karı 15 milyar 794 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,90 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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