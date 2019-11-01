Bankacılık Sektörü ve Yapay Zekanın Yaygınlaşması

01.11.2019 18:04

Bankacılık sektörünün yapay zekanın yaygınlaşması konusunda nasıl bir rol oynadığını IBM Türkiye Finansal Servisler Ülke Lideri Aydın Gülçur, Wise TV'ye anlattı. Gülçur, bankacılık sektöründe yapay zekanın kullanımı hakkında açıklamalarda bulundu. Gülçur, Türkiye'de bankaların teknolojik gelişmelerin öncülüğü görevini üstlendiğini dile getirdi.



"Teknoloji Alanında Öncü Sektör Bankacılık"



Teknoloji ve yapay zeka sistemlerinin yayılmasının ilk olarak bankaların bu alana yatırımlarıyla gerçekleştiğini söyleyen Gülçur;



"Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de bankaların bu öncülüğünün devam edeceğini düşünüyorum. Yapay zeka sistemlerinin de en çok bankalar tarafından ele alındığını söyleyebilirim. Çok hızlı bir şekilde de yaygınlaştığını görüyorum" diye konuştu. Yapay zekanın her bankanın gündeminde olduğunu söyleyen iş insanı Gülçur, bankaların yapay zeka alanlarına yatırımlarıyla diğer sektörlerde de bu durum yaygınlaştığını dile getirdi.



"Bankaların Elinde Bir Çok Veri Bulunuyor"



"Bankaların teknoloji kullanımının yanı sıra bankaların elinde bulunan verinin de oldukça önemi var. Bankaların elindeki verinin diğer sektörlerden çok daha fazla olması burada belirleyici. Müşteri deneyimini arttırmaya yönelik bankaların elinde bir çok veri var." diyen konuşmacı, yapay zeka kullanımının farklı sektörlere de yayılacağını da öngördüklerini belirtti.