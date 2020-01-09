Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı

09.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:03

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 692 milyon 478 bin lira azaldı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 692 milyon 478 bin lira azaldı. Söz konusu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 562 milyar 176 milyon 144 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 3 Ocak haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,10 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,78 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA