Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi azaldı

24.10.2019 15:00

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 18 Ekim ile biten haftada 4 milyar 945 milyon 52 bin lira azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 18 Ekim ile biten haftada 4 milyar 945 milyon 52 bin lira azaldı. Söz konusu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 473 milyar 748 milyon 172 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 18 Ekim haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,20 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,39 arttı.

(İHA)

Kaynak: İHA