Bankacılık Sektörü Toplam Kredi Hacmi Azaldı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 25 Ocak ile biten haftada 13 milyar 456 milyon 718 bin lira azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'nde yer alan verilere göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 25 Ocak ile biten haftada 13 milyar 456 milyon 718 bin lira azaldı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 282 milyar 714 milyon 354 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 25 Ocak haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,59 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,75 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA