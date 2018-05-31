Bankacılık Sektörü Toplam Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 25 Mayıs ile biten haftada 44 milyar 700 milyon 262 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımlandı. Buna göre 25 Mayıs ile biten haftada bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil) 44 milyar 700 milyon 262 bin lira artarak 2 trilyon 297 milyar 403 milyon 454 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, 25 Mayıs haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 1.98, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24.50 yükseldi. - İSTANBUL