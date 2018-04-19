Bankacılık Sektörü Toplam Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ( TCMB dahil), 13 Nisan ile biten haftada 19 milyar 736 milyon 934 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 13 Nisan ile biten haftada 19 milyar 736 milyon 934 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 171 milyar 534 milyon 429 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 13 Nisan haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,92, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,14 yükseldi. - İSTANBUL