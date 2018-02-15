Bankacılık Sektörü Toplam Kredi Hacmi Arttı

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi, 9 Şubat ile biten haftada 5 milyar 98 milyon 843 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımlandı. Buna göre 9 Şubat ile biten haftada bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil) 5 milyar 98 milyon 843 bin lira artarak 2 trilyon 62 milyar 998 milyon 736 bin liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 9 Şubat ile biten haftada 10 milyar 359 milyon 251 lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 744 milyar 174 milyon 835 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,60 artış kaydedildi. - İSTANBUL