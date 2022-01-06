Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 900 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 263 milyar 965 milyon lira artarak 4 trilyon 899 milyar 579 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 31 Aralık itibarıyla 263 milyar 965 milyon lira arttı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 435 milyar 120 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 8,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 303 milyar 495 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 776,9 milyar liraya ulaştı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 31 Aralık itibarıyla 2 milyar 142 milyon lira artarak 776 milyar 883 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 299 milyar 29 milyon lirası konut, 13 milyar 111 milyon lirası taşıt ve 464 milyar 743 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 31 milyar 25 milyon lira artarak 701 milyar 341 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 3,1 yükselerek 209 milyar 948 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 86 milyar 478 milyon lirası taksitli, 123 milyar 469 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 31 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 2 milyar 371 milyon lira artarak 159 milyar 800 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 123 milyar 506 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 3 milyar 92 milyon lira artarak 934 milyar 271 milyon lira oldu.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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