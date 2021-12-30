Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 636 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 712 milyar 272 milyon lira azalarak 4 trilyon 635 milyar 614 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 24 Aralık itibarıyla 712 milyar 272 milyon lira azaldı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 347 milyar 886 milyon liradan 4 trilyon 635 milyar 614 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 1 trilyon 225 milyar 182 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 20 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 4 trilyon 468 milyar 375 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarı 774,7 milyar liraya ulaştı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 24 Aralık itibarıyla 6 milyar 466 milyon lira artarak 774 milyar 741 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 297 milyar 686 milyon lirası konut, 13 milyar 211 milyon lirası taşıt ve 463 milyar 844 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 86 milyar 141 milyon lira azalarak 670 milyar 315 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,9 artarak 203 milyar 575 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 86 milyar 86 milyon lirası taksitli, 117 milyar 489 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 24 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 7 milyar 393 milyon lira azalarak 157 milyar 429 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 120 milyar 854 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 44 milyar 718 milyon lira artarak 931 milyar 178 milyon lira oldu.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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