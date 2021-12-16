Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 4 trilyon 947 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 47 milyar 248 milyon lira artarak 4 trilyon 946 milyar 66 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 10 Aralık itibarıyla 47 milyar 248 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 898 milyar 818 milyon liradan 4 trilyon 946 milyar 66 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 52 milyar 479 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 434 milyar 559 milyon lira oldu.

Taksitli ticari krediler 708,3 milyar liraya ulaştı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 10 Aralık itibarıyla 4 milyar 67 milyon lira artarak 764 milyar 580 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 294 milyar 586 milyon lirası konut, 13 milyar 511 milyon lirası taşıt ve 456 milyar 483 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 4 milyar 331 milyon lira artarak 708 milyar 279 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,2 azalarak 198 milyar 950 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 82 milyar 537 milyon lirası taksitli, 116 milyar 413 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 21 milyon lira artarak 160 milyar 719 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 124 milyar 531 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 7 milyar 853 milyon lira artarak 872 milyar 829 milyon lira oldu.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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