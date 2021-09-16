Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 934 milyar lira oldu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 934 milyar lira oldu

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 934 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 10 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 33 milyar 422 milyon lira artarak 3 trilyon 933 milyar 984 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 10 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 33 milyar 422 milyon lira artarak 3 trilyon 933 milyar 984 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 10 Eylül haftası itibarıyla 33 milyar 422 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 900 milyar 561 milyon liradan 3 trilyon 933 milyar 984 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 10 Eylül haftası itibarıyla 50 milyar 599 milyon lira artış kaydetti. Söz konusu haftada yüzde 1,3 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 973 milyar 818 milyon lira oldu.

Taksitli ticari krediler 601,6 milyar lira oldu

Tüketici kredileri tutarı, 10 Eylül ile biten haftada önceki haftaya göre 3 milyar 912 milyon lira artarak 730 milyar 300 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 281 milyar 415 milyon lirası konut, 14 milyar 454 milyon lirası taşıt ve 434 milyar 431 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 425 milyon lira yükselerek 601 milyar 605 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,2 artarak 183 milyar 693 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 73 milyar 989 milyon lirası taksitli, 109 milyar 704 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 10 Eylül haftası itibarıyla 153 milyon lira artarak 149 milyar 813 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 116 milyar 345 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 4 milyon lira artarak 813 milyar 77 milyon lira oldu.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer İbrahim Altay Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Demet Özdemir Berfu Yenenler
Spor Cristiano Mesut Özil Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 934 milyar lira oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 15:33:27. #1.17#