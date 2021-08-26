Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 895,4 milyar lira oldu
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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 895,4 milyar lira oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 895,4 milyar lira oldu
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 20 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 8 milyar 409 milyon lira azalarak 3 trilyon 895 milyar 378 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, 20 Ağustos itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla 8 milyar 409 milyon lira azalarak 3 trilyon 895 milyar 378 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 20 Ağustos haftası itibarıyla 8 milyar 409 milyon lira azaldı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 903 milyar 787 milyon liradan 3 trilyon 895 milyar 373 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), 20 Ağustos haftası itibarıyla 57 milyar 349 milyon lira azalış kaydetti. Söz konusu haftada yüzde 1,4 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 923 milyar 262 milyon lira oldu.

Taksitli ticari krediler azaldı

Tüketici kredileri tutarı, 20 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya göre 738 milyon lira azalarak 719 milyar 316 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 279 milyar 229 milyon lirası konut, 14 milyar 553 milyon lirası taşıt ve 425 milyar 535 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 482 milyon lira azalarak 598 milyar 231milyon liraya indi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,2 gerileyerek 174 milyar 154 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 71 milyar 705 milyon lirası taksitli, 102 milyar 449 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 20 Ağustos haftası itibarıyla 79 milyon lira azalarak 150 milyar 321 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 116 milyar 225 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 253 milyon lira artarak 811 milyar 205 milyon lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 895,4 milyar lira oldu - Haberler Ekonomi
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