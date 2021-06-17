Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 846 milyar oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 846 milyar oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 846 milyar oldu
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 35 milyar 142 milyon lira azalarak 3 trilyon 845 milyar 521 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 35 milyar 142 milyon lira azalarak 3 trilyon 845 milyar 521 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 11 Haziran itibarıyla 35 milyar 142 milyon lira azaldı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 880 milyar 663 milyon liradan 3 trilyon 845 milyar 521 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 26 milyar 701 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 815 milyar 984 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 11 Haziran itibarıyla 3 milyar 176 milyon lira artarak 700 milyar 536 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 276 milyar 475 milyon lirası konut, 14 milyar 418 milyon lirası taşıt ve 409 milyar 642 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 253 milyon lira azalarak 601 milyar 565 milyon liraya geriledi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2 artarak 159 milyar 759 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 62 milyar 231 milyon lirası taksitli, 97 milyar 528 milyon lirası taksitsiz oldu.

Takipteki alacaklar azaldı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 11 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 516 milyon lira azalarak 148 milyar 289 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 973 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 6,7 milyon lira artarak 795 milyar 879 milyon lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Emmanuel Macron Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Ataizi Merve Dizdar Burcu Biricik Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Şenol Güneş Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 846 milyar oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 15:09:21. #1.16#

title