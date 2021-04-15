Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 761 milyar oldu
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Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 761 milyar oldu

Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 761 milyar oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 20 milyar 57 milyon lira artarak 3 trilyon 761 milyar 176 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 20 milyar 57 milyon lira artarak 3 trilyon 761 milyar 176 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 9 Nisan ile biten haftada 20 milyar 57 milyon lira arttı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 741 milyar 119 milyon liradan 3 trilyon 761 milyar 176 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 34 milyar 810 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 636 milyar 84 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 9 Nisan ile biten haftada 1 milyar 242 milyon lira artarak 692 milyar 996 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 277 milyar 43 milyon lirası konut, 13 milyar 729 milyon lirası taşıt ve 402 milyar 224 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 112 milyon lira artarak 608 milyar 454 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,2 azalarak 154 milyar 392 milyon lira oldu.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 62 milyar 689 milyon lirası taksitli, 91 milyar 702 milyon lirası taksitsiz oldu.

Takipteki alacaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 7 milyon lira azalarak 149 milyar 121 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 114 milyar 398 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 11 milyon lira artarak 778 milyar 548 milyon lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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