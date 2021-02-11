Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 502 milyar liraya geriledi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 49 milyar 674 milyon lira azalarak 3 trilyon 501 milyar 920 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 49 milyar 674 milyon lira azalarak 3 trilyon 501 milyar 920 milyon liraya düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 5 Şubat ile biten haftada 49 milyar 674 milyon lira azaldı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 551 milyar 594 milyon liradan 3 trilyon 501 milyar 920 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 80 milyar 230 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 2,3 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 334 milyar 934 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 5 Şubat ile biten haftada 421 milyon lira artarak 677 milyar 57 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 276 milyar 785 milyon lirası konut, 11 milyar 984 milyon lirası taşıt ve 388 milyar 288 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 5 milyar 30 milyon lira gerileyerek 578 milyar 148 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,2 artarak 145 milyar 819 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 62 milyar 946 milyon lirası taksitli, 82 milyar 873 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar azaldı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre 990 milyon lira azalarak 150 milyar 588 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 113 milyar 562 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 114 milyon lira azalarak 769 milyar 380 milyon lira oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan