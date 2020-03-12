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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka, Ekonomi

Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 6 Mart ile biten haftada 941 milyon 110 bin lira arttı.

12.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:29
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 6 Mart ile biten haftada 941 milyon 110 bin lira arttı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 6 Mart ile biten haftada 941 milyon 110 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 672 milyar 260 milyon 904 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 6 Mart haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,04, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 14,34 yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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