Bankacılık sektörü 9 aylık net kârı yüzde 29 arttı

Bankacılık sektörünün, yılın ilk dokuz aylık dönemindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 29 artışla 46.3 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün, yılın ilk dokuz aylık dönemindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 29 artışla 46.3 milyar liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam kredileri Eylül sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40, 2019 sonuna göre de yüzde 34 artışla 3.56 trilyon liraya çıktı.

Bu dönemde aktif büyüklüğü de 6 trilyon liraya ulaşan sektörün sermaye yeterlilik rasyosu da Eylül'de yüzde 19, sorunlu krediler (NPL) rasyosu da yüzde 4.06 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı