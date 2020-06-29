Bankacılık Müşterileri için Yeni Düzenleme: Belgeler E-Postaya Gönderilmeyecek Banka müşterilerinin güvenliğini üst düzeye çıkarmak için düzenlenen Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla hayatımıza dahil olacak.

Banka müşterilerinin güvenliğini üst düzeye çıkarmak için düzenlenen Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla hayatımıza dahil olacak. Peki bankacılık müşterileri için yeni düzenleme ile birlikte hayatımızda ne gibi değişiklikler olacak? İşte konu hakkında merak edilen her şey!

Bankacılık Müşterileri için Yeni Düzenleme ile Neler Değişecek?

1 Temmuz tarihinden itibaren yürürlüğe girecek düzenleme ile birlikte çağrı merkezi ve hesap özeti gibi konularda bazı önemli değişikliklere gidilecek.

Buna göre müşteriler çağrı merkezine girişte müşteri numarası ya da kart numaras ile giriş yapacak. Bazı işlemlerin uygulanmasında ise sistemde kayıtlı cep telefonuna gönderilen kodun girilmesi zorunlu olacak. Bu onay kodu işlemleri kısa mesaj ya da anlık bildirim yolu ile gönderilecek.

Eğer çağrı merkezini kullanırken sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız elinizde güncel bir banka kartının bulunduğundan, sistemdeki kayıtlı iletişim bilgilerinizin güncel olduğundan, mobil bankacılık uygulamalarını kullanmak için gerekli izinlere sahip olduğunuzdan emin olun.

Bir diğer önemli değişiklik ise kredi kartı ekstresi, dekont, hesap özeti gibi bilgilerin müşterilere iletilmesi noktasında uygulanacak. Buna göre 1 Temmuz tarihinden itibaren bu bilgilerin size e-posta yolu ile iletilmesi için sizin talebiniz gerekecek. Yani 1 Temmuz tarihi itibarıyla siz bir talepte bulunmadığınız sürece e-posta yolu ile bu bilgileri almayacaksınız.

Peki siz bu uygulamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu değişiklikler gündelik hayatımızda önemli değişikliklere yol açacak mı ve güvenliğimizi artıracak mı? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir