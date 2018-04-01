Bankacılık Hizmetlerinde Müşteri Deneyimine Yönelik Ne Gibi Çalışmalar Yapılmalı?

VeriPark İnovasyon Danışmanı Ertuğrul Sezik, bankacılıkta müşteri deneyimi ile ilgili ne gibi çalışmaların yapılması gerektiğini Wise TV'ye anlattı.

Sezik, bankacılık hizmetlerinde önemli olanın müşteri deneyimi olduğunu ve her tip iletişim noktasında müşteri tecrübesinin iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.