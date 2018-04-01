Bankacılık Hizmetleri Ne Yönde Evriliyor?

VeriPark İnovasyon Danışmanı Ertuğrul Sezik, bankacılık hizmetlerinin ne yönde değişim geçirdiğini Wise TV'ye anlattı.

Bankacılığın klasik anlamda ele alındığında şubelerden, internetten alınabilecek bir servis olarak görüldüğünü ancak, dünyada yeni gelişen teknolojilerle bankacılıktan servis alınması yönüne gidildiğini belirten Sezik, özellikle İngiltere'de ve Amerika'da "open banking standards" denilerek bankacılığın standartlarının belirlendiğini ifade etti.