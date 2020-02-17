Bankacılık dışı finans sektörünün aktif toplamı 123 milyar TL oldu

17.02.2020 10:57 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:57

Finansal Kurumlar Birliği, bankacılık dışı finans sektörünün 2019 sonuçlarını açıkladı. Buna göre FKB'nin temsil ettiği üç sektörün 2019 yılı konsolide verilerine göre; aktif toplamı 123 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 24 milyar TL, net karı 3,2 milyar TL, müşteri sayısı 3,5 milyon olarak gerçekleşti.



Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama ve Finansman şirketlerinin 2019 yılına ilişkin konsolide verilerini açıkladı. FKB'nin temsil ettiği üç sektörün 2019 yılı konsolide verilerine göre; bankacılık dışı finans sektörünün aktif toplamı 123 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 24 milyar TL, net karı 3,2 milyar TL, müşteri sayısı 3,5 milyon olarak gerçekleşti.



Finansal Kurumlar Birliği'nin temsil ettiği üç sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal FKB Başkanı Aynur Eke, "Türkiye, zorlu ama bir o kadar da istikrarlı bir yılı geride bıraktı. Kur ataklarına rağmen Yeni Ekonomi Programı ile dengeleme sürecinin etkili olduğu bir yıl yaşadık. Türkiye'nin ekonomi gündemine dönmesiyle birlikte yaşanan gelişmelerden memnunuz. Geçmişe baktığımızda 2014-2019 yılları arasında ülkemizin 8 seçim yaşadığını görüyoruz. Bu ekonomiyi yormakla birlikte ülke olarak büyüme odağımızı farklı taraflara çekiyor. Bu bakımdan önümüzdeki seçimsiz istikrarlı yıllarda enflasyon rakamlarının aşağıya, büyüme rakamlarının ise yukarı yönlü olması için çok çalışmamız gerekiyor. Bu bakımdan zor bir 2019'u tüm paydaşlarımızın güçlü desteği ve refleksi ile geride bıraktık" dedi.



2019 yılında FKB olarak temsil ettikleri finansal kiralama, faktöring ve finansman sektörlerini daha verimli hale getirmeye odaklandıklarını aktaran Aynur Eke sözlerini şu şekilde sürdürdü: " Sektörlerimizin Türkiye ekonomisine katkısının daha da artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle belirtmek istiyorum ki; gündemde olan ve bazı maddeleri komisyonlarda kabul gören Bankacılık Kanunu'ndaki değişiklikleri olumlu karşılıyoruz. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, sermaye yapılarının güçlendirilmesini sağlamak amacıyla faktoring şirketlerinin kuruluşunda nakden ödenecek sermaye tutarı, 20 milyon liradan 50 milyon liraya çıkarılmasını önemli buluyoruz. Öte yandan Yeni Ekonomi Programı ile gelen istikrarın sektörlerimizde iyileştirmeler getirdiğini görmek bizleri mutlu ediyor. İyileşmenin öncü göstergesi olarak gördüğümüz, ortalama vadesi daha kısa olan faktoring sektörü alacakları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 büyüme göstermiştir. Bununla beraber finansal kiralama ve finansman sektörlerimizde küçülmelerin pozitif yöne evrildiğini görüyoruz. Bu durumun tüm ekonomide olumlu bir öncü gösterge olduğunu ve daralmadan çıkış sürecine doğru ivme kazandığımızın habercisi olduğunu söylemek isteriz."



"FKB olarak, Ticaret Zinciri Finansmanı ile ülke ekonomisine katkı sunmak istiyoruz."



Banka dışı finans kesiminin ülke ekonomisine destek olmak istediğinin altını çizen Aynur Eke sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sektörlerimiz vatandaşlarımızın finansmana erişmesinde aktif rol oynamaktadır. Bize düşen görev ise finansman modellemesini doğru kurgulayarak mevcut erişim oranlarını yukarı çekmektir. Bu bakımdan Finansal Kurumlar Birliği olarak 2019 yılında hayata geçirdiğimiz Ticaret Zinciri Finansmanı Sistemi (TZFS) ile ülke ekonomimize yüzde 56 oranında katma değer sağlayan KOBİ'lerimizin tek bir merkezden birçok finansal enstrümana, en önemlisi de kendi ticari alacakları ile ucuz finansmana ulaşımını sağlamayı hedefliyoruz. Bunun sonucunda da KOBİ'lerimizin yüzde 24'lerde olan finansmana erişim oranının yüzde 35 seviyesine yükselmesi ilk etapta bizi memnun edecek bir gösterge olacaktır. Ticaret Zinciri Finansmanı Sistemi ile KOBİ' lerimize vadeli alacaklarını vadesinden önce tahsil etmek istediklerinde, mal sattığı büyük ölçekli firmaların kredibilitesinden de faydalanmak üzere, daha makul faiz oranlarıyla çalışmalarına imkan sağlayacak bir sistem sunmak istiyoruz.



FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Eke: "Finansal Kurumlar Birliği olarak en büyük önceliğimiz Ticaret Zinciri Finansmanı'nı KOBİ'lerimizin aktif şekilde kullanması. Her platformda bunu anlatarak sistemin yayılımını sağlamaya büyük önem veriyoruz. Sektörlerimizin rakamlarına baktığımızda ise, 2019 yılında Finansal Kiralama sektörümüzün alacaklarının 49 milyar TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 58 milyar TL olarak gerçekleşti. Faktoring sektörüne baktığımızda; işlem hacminin 130 milyar TL seviyelerinde, alacaklarının ise 34 milyar TL olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü 37 milyar TL olup; öz kaynakları ise 8 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti. Finansman Şirketlerimizin işlem hacmi 17 milyar TL seviyesinde. Aktif büyüklüğü 27 milyar 570 milyon TL seviyelerinde, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 3,3 milyon, sektörün alacak büyüklüğü ise 23 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA