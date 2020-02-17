Bankacılık dışı finans sektörü 123 milyar TL büyüklüğe erişti

17.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:42

Finansal Kurumlar Birliği'nin açıkladığı Bankacılık Dışı Finans Sektörü 2019 sonuçlarına göre, sektörün aktif toplamı 123 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 24 milyar TL, net karı 3,2 milyar TL oldu.