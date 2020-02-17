Bankacılık dışı finans sektörü 123 milyar TL büyüklüğe erişti
Finansal Kurumlar Birliği'nin açıkladığı Bankacılık Dışı Finans Sektörü 2019 sonuçlarına göre, sektörün aktif toplamı 123 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 24 milyar TL, net karı 3,2 milyar TL oldu.
17.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:42
Finansal Kurumlar Birliği'nin açıkladığı Bankacılık Dışı Finans Sektörü 2019 sonuçlarına göre, sektörün aktif toplamı 123 milyar TL, öz kaynak büyüklüğü 24 milyar TL, net karı 3,2 milyar TL oldu.
Kaynak: Dunya.com