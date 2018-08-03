Bankacılık, Blockchain ile Güvenli Hale Geliyor

İnternet ortamında yapılan her türlü işlemin güvenli bir şekilde takip edilmesini sağlayan Blockchain teknolojisi, bankacılık alanında da güvenlik sorununu ortadan kaldırıyor. Blockchain'in pek çok alanda kullanılabildiğini söyleyen BlockchainIST Merkezi Direktörü Bora Erdamar, teknolojinin bankacılık veri tabanı için de güvenli bir kullanıma sahip olduğunu kaydetti.

Blockchain teknolojisinin yalnıza kripto para olarak düşünülmemesi gerektiğini ifade eden Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) bünyesindeki BlockchainIST Merkezi Kurucu Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar, bu teknolojinin enerji, sağlık, telekomünikasyon, eğitim, finans ve lojistik gibi bir çok alanda kullanıldığını kaydetti. Bankacılık sisteminde kişisel verilerin siber saldırılara karşı oldukça güvenli bir şekilde korunaklı hale geleceğini belirten Erdamar, BAU BlockchainIST Merkezi ile de sektöre öncülük yapacak insan gücünü yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

"Bankacılık alanında kullanılması oldukça güvenli"

Blockchain teknolojisinin bankacılık alanında kullanımının yaygınlaşacağını ifade eden Erdamar," Bankacılık sistemi; kamunun görebileceği, düzenlenebilir, değiştirilebilir ve merkeziyetsiz bir veri tabanı olan blockchain teknolojisini kendi sistemlerine entegre ederek konsorsiyumlarını oluşturuyor. Bu durum işleri herkes için kolaylaştıracak değişik blockchain teknolojilerinin gelişmesini sağlayacak bir oluşumdur. Bu konsorsiyumda sadece belli kurumların erişimlerine açık blockchain platformları da görülebilir. Bununla birlikte kişisel verilerin korunması konusunda blockchain, farklı bir perspektif getiriyor. Veri güvenliğinde bu teknoloji siber güvenlikten sonraki en büyük dönüşümdür. Bu teknoloji dijitali, dağıtık ve merkezi olmayan veri tabanları sistemine dönüştürerek siber güvenliğin de işini kolaylaştıracak" dedi.

"Blockchain yalnızca kripto paralardan ibaret değildir"

Özünde bir veri tabanı olan blockchain teknolojisinin, iki ana özelliğinden dolayı teknolojik niteliği olduğunu belirten Erdamar, bu iki özelliği; blockchain teknolojisinin şifreli ve dağıtık yani tek bir merkezden kontrol edilememesi, değiştirilememesi ve hacklenememesi olarak tanımladı. Bir veri tabanı üzerinden yapabilecek her şeyi blockchain teknolojisiyle çok rahat ve güvenli bir şekilde yapılabileceğini de söyleyen Erdamar, blockchain teknolojisinin yalnızca kripto para olarak düşünülmemesi gerektiğine değinerek şu ifadelerde bulundu:

"Bitcoin ve blockchain teknolojisinin aynı tutulması algısı çok yanlış değil. Çükü her ikisinin de çıkışı aynı. Önemli olan nokta blockchain teknolojisinde konu yalnızca kripto paralardan ibaret değil. Nitekim kripto paralar blockchain teknolojisine denk değildir. Kripto paralar sadece bir uygulamadır. Bunun altında yatan teknoloji; finansta olduğu gibi sağlık, eğitim, enerji ve lojistik gibi pek çok farklı alanlarda uygulanabiliyor."

"Telefon dinlemeleri blockchain ile çözülüyor"

Blockchain teknolojisinin telekomünikasyon alanında da pek çok uygulaması olduğunu kaydeden Erdamar," Blockchain teknolojisinin telekomünikasyon alanında kullanılmasıyla birlikle, şebeke değişikliği olduğunda ya da yurt dışına gidildiğinde bir firmadan başka bir firmaya hizmet aktarımı durumunda müşteri bilgilerinin güvenli bir şekilde aktarılması sağlanmakta. Telekomünikasyon şirketlerinin bayileri ile merkezleri arasındaki satın almaların, işlemlerin bu teknoloji ile akıllı kontratlar sayesinde daha kolay yapılması sağlanıyor. Telefon dinlemeleri konusundaki güvenlik de bu teknoloji sayesinde çözülüyor" diye konuştu.

"İnsan gücünü yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Blockchain konusunda Türkiye'de ve dünyadaki en önemli eksiğin insan kaynağı olduğunu söyleyen Erdamar, BlockchainIST merkezinde yapılacak çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Türkiye olarak biz bu konuyla çok ilgiliyiz. Ancak bilgili insan sayısında çok ciddi bir sıkıntı var. Dolayısıyla merkezin ilk görevi bu konuda eğitimler vererek, Türkiye ve dünyadan öncü kesimlerin geçtiği bir kurum olmak. Ayrıca Türkiye'de YÖK onaylı ilk Fintek yüksek lisans programıyla da eğitimlerimize başlıyoruz. Bunun yanı sıra lisans derslerimiz de olacaktır. Bütün enstitülerimiz ve bölümlerimizin hocalarıyla bu çalışmaları iş birliği ile yapacağız. Eğitimlerin ardından dünya çapındaki hocalarımızın konferansları, etkinlikleri ve blockchain teknolojisinin finans ve finans dışı uygulamalarına dair projelerimiz olacak. Devlet, özel sektör ve diğer kurumlarla da iş birliği içerisinde öncü sayılabilecek insan gücünü yetiştirmeyi hedefliyoruz." - İSTANBUL