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Banka, Ekonomi

Bankacılardan emeklilere dolandırıcı uyarısı

Bankacılar, dolandırıcıların emeklilerin maaş promosyonuna göz diktiğini, son günlerde banka çalışanı gibi telefonla arayarak müşterilerin kişisel verilerini isteyen bir takım kişilerin ortaya çıktığını belirtti.

21.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:34
Bankacılardan emeklilere dolandırıcı uyarısı

Bankacılar, dolandırıcıların emeklilerin maaş promosyonuna göz diktiğini, son günlerde banka çalışanı gibi telefonla arayarak müşterilerin kişisel verilerini isteyen bir takım kişilerin ortaya çıktığını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

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