Bankacılardan emeklilere dolandırıcı uyarısı
Bankacılar, dolandırıcıların emeklilerin maaş promosyonuna göz diktiğini, son günlerde banka çalışanı gibi telefonla arayarak müşterilerin kişisel verilerini isteyen bir takım kişilerin ortaya çıktığını belirtti.
21.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:34
Bankacılar, dolandırıcıların emeklilerin maaş promosyonuna göz diktiğini, son günlerde banka çalışanı gibi telefonla arayarak müşterilerin kişisel verilerini isteyen bir takım kişilerin ortaya çıktığını belirtti.
Kaynak: Dunya.com