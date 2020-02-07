Bankacı sayısı yüzde 2 azaldı

07.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:09

Bankacılık sektöründe çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 azalışla bir önceki yıla göre ise 3 bin 476 kişi mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam 188 bin 837 kişi oldu.