Haberler » Ekonomi » Bankacı sayısı yüzde 2 azaldı - Ekonomi

Bankacı sayısı yüzde 2 azaldı

Bankacılık sektöründe çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 azalışla bir önceki yıla göre ise 3 bin 476 kişi mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam 188 bin 837 kişi oldu.

07.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:09
Bankacı sayısı yüzde 2 azaldı

Bankacılık sektöründe çalışan sayısı bir önceki çeyreğe göre yüzde 2 azalışla bir önceki yıla göre ise 3 bin 476 kişi mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam 188 bin 837 kişi oldu.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler