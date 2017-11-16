Bankacı Kız Kardeşini Öldürdüğü Gerekçesiyle Sancaktepe'de Gözaltına Alınan Erhan Timuroğlu,...
IHAAW205540-ASA/16-11-2017 - Bankacı kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle Sancaktepe’de gözaltına alınan Erhan Timuroğlu, ‘Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
IHAAW205540-ASA/16-11-2017
- Bankacı kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle Sancaktepe'de gözaltına alınan Erhan Timuroğlu, 'Kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16.11.2017 20: 55: 40 TSI
NNNN - İSTANBUL