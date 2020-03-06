Bankacı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
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Bankacı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

Banka çalışanı 32 yaşındaki kadın, Fatih'teki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

06.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:33
Bankacı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

çalışanı 32 yaşındaki kadın, Fatih'teki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşık Paşa Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katındaki dairede oturan Pınar 'a ulaşamayan eşi, yakınlarını aradı. Eve gelen yakınları, Baykan'ın bıçaklanmış halde yerde yattığını görünce polise verdi.

Eve gelen ekipler, karın ve göğüs bölgesinden bıçaklanan Pınar Baykan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Bankacı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
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