Bankacı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
Banka çalışanı 32 yaşındaki kadın, Fatih'teki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Banka çalışanı 32 yaşındaki kadın, Fatih'teki evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşık Paşa Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katındaki dairede oturan Pınar Baykan'a ulaşamayan eşi, yakınlarını aradı. Eve gelen yakınları, Baykan'ın bıçaklanmış halde yerde yattığını görünce polise haber verdi.
Eve gelen ekipler, karın ve göğüs bölgesinden bıçaklanan Pınar Baykan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA