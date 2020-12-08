Bankacı gibi arayan dolandırıcıya 8 bin lirasını kaptırdı
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Bankacı gibi arayan dolandırıcıya 8 bin lirasını kaptırdı

08.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:57
Bankacı gibi arayan dolandırıcıya 8 bin lirasını kaptırdı

Samsun'da bankadan aradığını söyleyen dolandırıcının tuzağına düşerek bankaya ait şifrelerini veren şahıs 8 bin lira dolandırıldı.

Samsun'da bankadan aradığını söyleyen dolandırıcının tuzağına düşerek bankaya ait şifrelerini veren şahıs 8 bin lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi Mustafa D.'yi (60) telefonla arayarak kendisini bankadan aradığını ve müşteri temsilcisi olduğunu ileri sürerek kandırıp bankaya ait şifreleri aldı. Dolandırıcı, Mustafa D.'nin hesabından 8 bin lira parayı başka bir hesaba aktardı. Dolandırıldığını anlayan Mustafa D. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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